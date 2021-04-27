Uzun süre maddi imkansızlıklarla mücadele eden ve bu sezon TFF 1. Lig'de küme düşen Eskişehirspor'da genç oyuncular Süper Lig kulüplerinin radarında.

Asist Analiz'in özel haberine göre Türk futboluna sayısız yetenek kazandıran kırmızı siyahlılarda Mehmet Özcan, Furgan Polat ve Buğra Çağlıyan'ın isimleri farklı takımlarla anılıyor.

GALATASARAY'A DAHA YAKIN

Bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Eskişehirspor'da Mehmet Özcan kulüpten ayrılmıştı. Bu sezon çıktığı 23 maçta 3 gol kaydeden Mehmet Özcan serbest oyuncu konumunda. Son dönemde adı Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan 22 yaşında orta saha oyuncuyu bitirmeye en yakın takımın Galatasaray olduğu belirtildi.

FURGAN POLAT SÜPER LİG KULÜPLERİNİN RADARINDA

Altyapısından yetiştiği Eskişehirspor'da 4 sezondur düzenli olarak forma giyen Furgan Polat ise Süper Lig kulüplerinin radarındaki bir diğer isim. Bu sezon 28 maçta görev alan Furgan'a Göztepe ve Rizespor'un ilgisi bulunuyor. 2018'de U20 Milli Takımı'nda da forma giyen Furgan Polat'ın sözleşmesi bu sezon sonu itibarıyla sona eriyor.