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Mehmet Özdilek: "Biz bu ligin deplasman lideriyiz"

Trabzonspor'u deplasmanda 2-1 yenen Denizlispor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Deplasmanda en fazla puan takım toplayan takım biziz. Bu ligin deplasman lideriyiz" dedi.

Mehmet Özdilek:

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Trabzonspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İyi oynadıklarını belirten Özdilek, "Deplasmanda lideriz, en fazla puan toplayan takımız biziz... 1-0 geriden gelip, 2-1 maçı çevirmek, güven ve oyun ile alakalı... Her geçen gün mücadele gücü yükselen bir takım hüviyetine bürünüyoruz. Çok önemli bir müsabakadan altın değerinde 3 puan aldık" ifadelerini kullandı.

Lig ikincisi Başakşehir ile aralarında 6 puan olduğu hatırlatılan Özdilek, hedefleri sorulunca, "Hedefimiz alabildiğimiz tüm puanları almak." cevabını verdi.

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