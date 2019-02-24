Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta müsabakasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu. Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunanBB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, “Önemli bir maç kaybettik. Oyuna istediğimiz gibi başlayamadık. Özellikle son haftalarda öne çıkan oyun iştahımız bizi pozitif anlamda ileri taşıyordu. Bunu ilk yarı gösteremedik. Rakip takım seyirci ve evinde oynamasının avantajıyla öne geçti. İkinci yarıda erken bulduğumuz golle maça ortak olduk ama gördüğümüz kırmızı kart sonucu oyundan düştük. 90+2. dakikada yediğimiz golle hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. İleri ki maçlarda bu gidişi tersine çevirmeye çalışacağız” diye konuştu.