Özdilek, Trabzonspor karşısında bir puanın önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Maç öncesi Trabzon'da bir puana 'Evet' der cebinize koymak istersiniz. Oyunun gidişatına bakıldığında 3 puan olmamasına üzüldük. Milli maç arasını iyi değerlendirdik. Oyunun tüm opsiyonlarını bu hafta içerisinde çalıştık. Trabzonspor, 2 haftadır kazanarak geliyor. Bu maçın onlar için ne kadar önemli olduğu sosyal medyada ön plana çıktı. Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Trabzonspor'da kendi sahasında Onazi-Sosa bağlantısı çok iyiydi. Artı Pereira, Abdülkadir, buraları çok iyi kapattığımızı düşünüyorum. Taktiksel anlamda oyuncularım görevlerini çok üst düzey yaptı. Üzüldüğüm nokta, girdiğimiz pozisyonlarda daha derli toplu olsak galibiyetle ayrılacaktık."

"Son 2 haftada alınan puanlar hepimizi mutlu ediyor." diyen Özdilek, "Puandan çok sahada duruşu, oyuna hükmedişi, mücadele hırsı, puan kadar memnun etti. Şimdi 5 gün sonra müsabaka oynayacağız. Bu puanların anlam ifade etmesi için Kasımpaşa'yı yenmemiz gerekiyor ki önümüzü sağlıklı şekilde görelim. İyi taraftar grubu vardı. Takımlarına verdikleri destek daha da üst seviyeye çıkacaktır. Bu ligde kolay kaybetmeyen ama kazanma alışkanlığı olan takım görüntüsünde olacağız." ifadelerini kullandı.

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