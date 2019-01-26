Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özdilek, "İlk devre dengeli bir oyun vardı. Basit pas hataları yaptık ve bu da Beşiktaş'ın oyunda kalmasını sağladı ama iki pozisyon dışında pozisyon vermedik." dedi.
Maçta skoru 2-0 yapabilecekken, adam paylaşımı hatasından gol yediklerini aktaran Özdilek, "Quaresma'nın atılmasından sonra daha net pozisyonlar bulduk. 90+4'te yeniden pozisyon bulduk. Beşiktaş deplasmanından puanla dönmek önemliydi, oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.
"ALINAN PUAN BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ"
Puan cetvelinde dalgalanmalar yaşandığını aktaran Özdilek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Puan anlamında reel bir tablo yok. Bu maratonun son haftaya kadar devam edeceğini düşünüyorum. Hayatım boyunca bu pozisyonlarda teknik adamlık yaptım. Soğukkanlı olmak gerekiyor. Puan tablosunda 40'ı yakalamak Anadolu takımlarının gerçeği ama barajın daha altlarda olacağını düşünüyorum. Şampiyonluğa oynayan altı takım haricinde bütün ekipler bu dalgalanmayı yaşayabilir. 5 maç kazanan takım, 5 maç kaybedebilir. Moral ve gelecek açısından bu akşam alınan puan bizim için önemliydi."
Sezon sonunda ligde kalmak istediklerini vurgulayan Özdilek, "34 hafta sonunda o çizginin üstünde olmak istiyoruz. Maçlar oynanmadan kazanılmıyor. Bizim her maçımız final. Oyundan çok netice bizim için kıymetli. Her rakibe o ciddiyeti gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"ARAMIZA YENİ KATILANLARIN ZAMANA İHTİYACI VAR"
Yeni transferlerin zamana ihtiyacı olduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Aramıza yeni katılanların zamana ihtiyacı var. Bu lig kolay değil. İnsanlar, oyuncu bugün gelsin yarın çıksın istiyor. Futbol öyle bir oyun değil. Üç oyuncumuzun ikisi dört gün önce geldi. Niyet ve iştahları kabarık." şeklinde konuştu.
Özdilek, yolların ayrıldığı Özer Hurmacı ile ilgili, "Özer kıymetli bir arkadaşımızdı. Geçen haftaki maçın ortasında habersizce stadı terk etmesi ve sonraki tavrının ardından, yolların ayrılmasını istedi. Hayatında başarılar diliyorum. Bizim mücadele edecek oyunculara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
Küme düşme hattında Fenerbahçe ile mücadele içinde olmanın nasıl bir duygu olduğu yönündeki soru üzerine ise Özdilek, "Fenerbahçe 100 yıllık büyük bir camia. Futbolun bir gerçeği var. Bulunduğunuz konumla yorumlanıyorsunuz. Fenerbahçe'nin bulunduğu konum sağlıklı değil." yanıtını verdi.
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