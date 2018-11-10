Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tribünlerde çok güzel bir atmosfer olduğunu söyleyen Özdilek, "Müthiş bir destek. Maçın başından bitine kadar oyuncuları oyun içinde tuttular, alkışı hak ettiler. İkinci alkış oyuncularımın. İstekli arzulu oyun içindeki hareketlerin içine kalbini ruhunu ve mücadele ruhunu yansıtan oyuncu grubu hakli bir galibiyet aldı. Maçın geneline bakıldığında ilk devre bir pozisyon haricinde rakibe pozisyon vermedik, o da duran toptan kaynaklandı. İkinci bölgede kalabalık tutup rakibin arkasında koşarak gol bulmaya çalıştık. İbrahim şutu deneyerek yakaladı, bundan sonra kontrollü hale getirdik. Golden önce pozisyon penaltı gibi görünüyordu. İkinci yarı bilerek Göztepe’nin topla oynamasına izin verdik. Final pozisyonlarında doğru tercihleri yapamadık. Üzüldüğümüz nokta yediğimiz gol oldu. Son haftalarda penaltı dışında gol yiyen takım değiliz. Doğru bir duruşla bu işi başardık. Ama mücadele devam ediyor. Gelişmeye devam edeceğiz. Gerilerden gelmek kolay değildir. Şu mesajı veriyoruz; defansif anlamda eksikleri giderdik ama ofansif anlamda atraksiyonlarımızı geliştirdiğimizin sinyallerini vermeye başladık. Milli takım arasında çalışıp, Antalya maçında bıraktığımız yerden devam edeceğiz” diye konuştu.
Teknik direktör olarak VAR sistemine inancını dile getiren Özdilek, şunları söyledi:
“VAR’a inanıyorum. Anadolu takıları için nemli bir unsur. Maça bakıldığında Özer’in pozisyonu seyreden her insan için penaltı. Bu pozisyonun penaltı olmaması mümkün değil. Biz doğru inandığımız bildiğimiz yolda devam edeceğiz, VAR sistemini destekleyeceğiz. Geçiş döneminde sıkıntılar olacaktır ama Anadolu takımlarına faydalı olacaktır.”
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