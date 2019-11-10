Mehmet Özdilek'ten VAR yorumu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol

Mehmet Özdilek'ten VAR yorumu

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Süper Lig'de Beşiktaş'a 1-0 mağlup olduğu maçta iyi oynadıklarını ama iki oyuncularının sakatlanmasının performanslarını etkilediğini söyledi.

Mehmet Özdilek

Özdilek, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş'ın son haftalarda iyi sonuçlar aldığını hatırlatarak, "Kolay deplasman değil. Maçın başından sonuna kadar oyunun içinde kaldık. İsmail'in (Aissati) gözüne top gelmesi ve görme sıkıntısı yaşaması, Sackey'in sakatlanması bizi geriye doğru itti. Derinliği fazla olan bir takım değiliz." dedi.

Rakiplerine ilk yarıda fazla pozisyon vermediklerini ve kendilerinin de pozisyonlar yakaladıklarını vurgulayan Özdilek, "Oyunun dışında kalmadık. İyi bir maç oldu. Ortaya koyduğumuz duruş, maçın içinde oluşumuz, mücadelemiz, iştahımız çok iyiydi. Bunu devam ettirmeye çalışacağız. Oyuncularımı, bu akşamki mücadeleden dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Ligin uzun bir maraton olduğunu kaydeden Özdilek, şunları söyledi:

"Bu dalgalanma her takımda olabiliyor. Ayakları yere sağlam basan, ne yaptığını bilen bir takım görüntüsüyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu takımın düşmek gibi bir düşüncesi bulunmuyor. Eksiklerimiz var. Kolay değil, alttan geliyorsunuz. Devre arasına kadar doğru yönetmeye çalışacağız. Mutlaka takviye yapacağız. İkinci yarı farklı oynanıyor."

Oyuncusu Isaac Sackey'in Beşiktaşlı futbolcu Abdoulay Diaby'e yaptığı faulü değerlendiren Özdilek, "Sackey'in pozisyonuna baktım. Hakem kırmızı verse itiraz etme şansımız yok."

Hakem yönetimleri ve Video Yardımcı Hakem (VAR) kararlarıyla ilgili soru üzerine Özdilek, şu yanıtı verdi:

"Hakeme olan inancımızdan vazgeçmemeliyiz. Verilen kararlar zaman zaman canımızı acıtıyor. VAR'ın Anadolu takımları adına faydalı olduğuna inanıyorum. Canımızı çok acıtıyor ama sonucunda VAR'ın ana temel noktası, hakemlerin maçı yönetirken verdikleri karardan emin olmalılar. Onlara güvenimizi kaybedersek, işin içinden çıkamayız. A takımına başka türlü B takımına başka türlü standardı değiştirirsek, VAR'ın anlamı kalmıyor. İş yöneten insana geliyor. Bu insanları kendi içinde ayrıştırmak lazım. İyi hakemlerimiz var ve hata yapabiliyorlar ama şunu da kabul edeceğiz, kötü hakemlerimiz de var."

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş: 1 - Denizlispor: 0 | MAÇ SONUCU!
FUTBOLKartal seriye bağladı!
Başakşehir: 2 - Ankaragücü: 1 | MAÇ SONUCU
FUTBOL3 puan Crivelli'den!
Trabzonspor: 1 - Alanyaspor: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOLYok böyle maç! Kazanan Trabzon...
İbrahim Yıldız: İki kırmızı iki penaltı verilmedi
FUTBOL"İki kırmızı iki penaltı verilmedi"
Spor yazarlarından Gaziantep - Galatasaray maçı yorumu
FUTBOL"Şampiyonluğun ciddi adayı"
Abdulkadir Parmak kırmızı kart gördü! Trabzon Alanya maçı
FUTBOLAbdülkadir kırmızı kart gördü
Spor camiası, vefatının 81. yıl dönümünde Atatürk'ü andı
FUTBOLSpor camiası, Atatürk'ü andı
Olcay Şahan'dan Denizlispor taraftarına küfür yanıtı
FUTBOLOlcay'dan Denizlisporlulara küfür yanıtı
Liverpool, Manchester City'yi 3 golle geçti
FUTBOLLiverpool, Manchester City'yi ezdi geçti
Emre Kocadağ: "Herkes için adil yönetim istiyoruz"
FUTBOL"Herkes için adil yönetim istiyoruz"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu