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Haberler Gündem Mehmet Özhaseki kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mehmet Özhaseki hangi görevlerde bulundu?
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Mehmet Özhaseki kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Mehmet Özhaseki hayatı ve siyasi kariyeri günün en çok aranan konuları arasında yerini aldı. Bir dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak da görev alan Mehmet Özhaseki'nin siyasi kariyeri 1994 ve 1998 yılları arasında Melikgazi Belediye Başkanlığı ile başladı. 25 Mayıs 1957 tarihinde Kayseri'de dünyaya gelen Mehmet Özhaseki hakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Mehmet Özhaseki kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtı...

Mehmet Özhaseki kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mehmet Özhaseki hangi görevlerde bulundu?
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Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin hayatı araştırılmaya başlandı. 1957 yılında Kayseri'de doğan Mehmet Özhaseki, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. AK Parti listelerinden Kayseri milletvekili olarak meclise giren Mehmet Özhaseki Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Peki, "Mehmet Özhaseki kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mehmet Özhaseki hangi görevlerde bulundu?" İşte Mehmet Özhaseki biyografisi...

MEHMET ÖZHASEKİ KİMDİR?
1957 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü kazandı. Ancak o günlerde Türkiye’ye hakim olan siyasi şartlar sebebiyle buradaki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Buradan mezun olduktan sonra, Avukatlık stajını Kayseri Adliyesi’nde yaptı. Ancak avukatlık mesleğini icra etmedi. Tekstil üzerine faaliyet yürüten aile şirketinin başına geçti. 1994 yılına kadar ticaret hayatının içinde aktif olarak yer aldı.
27 Mart 1994 mahalli seçimlerinde Melikgazi Belediye Başkanlığı’nı kazandı. 23 Haziran 1998 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yapılan seçimle Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na getirildi. 18 Nisan 1999 yerel seçimlerinde yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
28 Mart 2004 yerel seçimlerinde yüzde 70.2 gibi rekor bir oyla 3. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen Mehmet Özhaseki, geliştirdiği "Kayseri Modeli Belediyecilik" ile Türkiye’ye örnek oldu.
29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde aday olup 4. ve 5. kez Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi. Başkan Özhaseki 5. kez üst üste Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek Kayseri tarihinde bir ilke de imza atmış oldu.
Türkiye’nin önemli birliklerinden biri olan büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyelerinin üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliği’nin 2004-2011 yılları arasında 7 yıl başkanlığını yapan Mehmet Özhaseki, TKB’nin yurtiçinde ve yurtdışında kurumsal kimlik kazanmasında ve yurt çapında birçok tarihi eserin restore edilerek yeniden tarih ve kültür mirasımıza kazandırılmasında büyük rol oynadı.
Özhaseki, Ak partiden milletvekilliği adaylığı için 10 Şubat 2015 tarihinde büyükşehir belediye başkanlığından istifa etti. 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde AK Parti Kayseri milletvekili olarak seçildi.
12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti Olağan Büyük Kongresi’nin ardından yenilenen parti vitrininde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak yer aldı. 1 Kasım 2015 tarihinde yinelenen genel seçimlerde tekrar Kayseri Milletvekili olarak seçildi ve 26.
Dönem Kayseri Milletvekili oldu.
24 Mayıs 2016 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım tarafından Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sunulan ve onaylanan 65. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevinde bulundu.
24 Haziran 2018 Genel Seçimlerinde Kayseri Milletvekili olarak seçildi ve 27. Dönem Kayseri Milletvekili oldu.
18 Ağustos 2018 tarihinde yapılan AK Parti Olağan Büyük Kongresi’nin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı olarak yer aldı. Halen bu görevini sürdürmektedir.
Evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Özhaseki, İngilizce ve Arapça biliyor.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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