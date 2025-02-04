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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mehmet Salih Dereli son yolculuğuna uğurlandı - Fenerbahçe Haberleri

        Mehmet Salih Dereli son yolculuğuna uğurlandı

        Fenerbahçe'nin hayatını kaybeden yönetim kurulu üyesi Mehmet Salih Dereli, son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 15:17 Güncelleme: 04.02.2025 - 15:17
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        Mehmet Salih Dereli son yolculuğuna uğurlandı
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        Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli'nin cenaze namazı kılındı.

        Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ndeki cenaze namazına, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, genel sekreter Burak Kızılhan ve yöneticilerin yanı sıra Dereli'nin yakınları ve sevenleri katıldı.

        Hayatını 68 yaşında kaybeden Dereli'nin naaşı, Edirnekapı Mezarlığı'na defnedilecek.

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