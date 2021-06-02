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Mehmet Sepil: Başkanlığı bırakma kararım kesin

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, başkanlığı bırakma kararı için, “Hayatımda aldığım en zor karar” dedi. Bu kararının kesin olduğunu vurgulayan Başkan Sepil, transfer konusunda ise Portekiz’in Gil Vicente takımından 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Lourency do Nascimento Rodrigues ile anlaştıklarını ve 1-2 gün içerisinde resmi açıklamanın yapılacağını söyledi

Mehmet Sepil: Başkanlığı bırakma kararım kesin

Göztepe’de geçtiğimiz haftalarda görevi bırakacağını duyuran Başkan Mehmet Sepil, Gürsel Aksel Stadyumu’nda taraftar temsilcilerinin katıldığı bir programda soruları yanıtladı.

“Başkanlığı bırakma kararım kesin. Hayatımda aldığım en zor karar”
Sosyal medyada canlı olarak yayınlanan ve 4 saat süren programda Mehmet Sepil, başkanlık hakkındaki soruya şu şekilde cevap verdi:

“Başkanlığı bırakma kararım kesin. Hayatımda aldığım en zor karar. Kendi ayakları üzerinde duran bir Göztepe hayalim var. Ben bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım. Hiçbir Göztepelinin bundan şüphesi olmasın. Transferlerde de icra kurulu yetkili olacak. İcra kurulunu kuracağız ve süreci o şekilde yöneteceğiz. Bu kulübün borcu yok, varsa da ben öderim. Tek eksiğimiz altyapı. Günün 24 saati Göztepe için çalıştım, aileme vakit ayıramadım. Göztepe başkanlığı finansal olarak büyük bir yüktü ama büyük bir zevkle yaptım. Avrupa hayallerim vardı, hayallerimi tamamlayamadan ayrılıyorum.”

TRANSFERİ AÇIKLADI

Transfer hakkında da açıklamaya yapan Mehmet Sepil, Portekiz Süper Ligi takımlarından Gil Vicente’den 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Lourency do Nascimento Rodrigues’i kadrolarına kattıklarını belirtti. Sepil, “Bu transfere hiç karışmadım. Transfer belli bir sistem içinde yapıldı. Bugün veya yarın açıklanır “ifadelerini kullandı.
Lourency do Nascimento Rodrigues, geçtiğimiz sezon Portekiz Süper Ligi’nde çıktığı 34 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

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