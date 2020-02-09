Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı açıklamayla Süper Lig’in 21. haftasının kapanış maçı olarak oynanması planlanan Göztepe-Çaykur Rizespor mücadelesinin konuk ekibin hava şartlarından dolayı İzmir’e ulaşamaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

“ÖNEMLİ OLAN BERABER SAHAYA ÇIKMAK"

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil de konuyla ilgili bir televizyon kanalında açıklamada bulundu. Başkan Sepil, bu sezona iyi başlayamadıklarını ancak sonradan toparladıklarını belirterek, “Yeni stadımızda ikinci maçımız olacaktı. 95 yıl stadımızı beklemiştik. Önemli olan hep beraber sahaya çıkmak. İki takımda eşit koşullarda oynasın ve maç sahada oynansın ve bitsin. Göztepe iyi bir hava yakalamıştık, bu maçı şimdi oynayamamak bizim için dezavantaj ama önemli değil, ileride oynarız” dedi.