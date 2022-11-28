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Mehmet Sepil: Bunu yapanları mahkum etmeliyiz

Eski Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, tatil edilen Göztepe-Altay maçındaki kötü örneklerle İzmir futbolunun mahkum edilmemesi gerektiğini belirterek, "Biz bunu yapanları mahkum etmeliyiz." dedi.

Mehmet Sepil: Bunu yapanları mahkum etmeliyiz
AA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'le açıklamalarda bulunan Sepil, hem İzmir futbolu hem Türk futbolu hem Göztepe hem de Altay adına çok üzgün olduğunu söyledi.

Yaşanmaması gereken bir olayın yaşandığını kaydeden Sepil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzgünüm, istenmeyen bir olay, kötü bir örnek. İstenmeyen bu olayın failleri şiddetle cezalandırılmalı. Bu tekrarlanmamalı yani. Bunun tekrarlanmaması için hep beraber tüm taraftarlar, Altay taraftarları, Göztepe taraftarları bence şu an birlikte hareket etmek zorunda, İzmir bu değildir."

Sepil, seyircisiz futbolun hiçbir şeye benzemediğini belirterek, "Seyircisiz maçların Türk futboluna hiçbir yararı yoktu. İnşallah bundan sonra da maçlar seyirciyle oynanır. Yani biz bu kötü örnekten çıkıp İzmir futbolunu mahkum etmemeliyiz. Biz bunu yapanları mahkum etmeliyiz. Yani İzmir bunun mahkumu olmamalı. Çok çok üzgünüm yani." diye konuştu.

Altay Kulübü Başkanı Ayhan Dündar'ın maçtan önce kendisini arayarak kendilerine tanınan kontenjanı artırma talebinde bulunduğunu aktaran Sepil, şunları kaydetti:

"Ben emniyet kabul ettiği bir durumda Göztepe'nin hiçbir sıkıntısı yoktur diye söyledim kendisine. Olay çok üzücü. Şu an mühim olan yaralılarımız var. Bir tanesi daha ciddi bir durumda, bir de dedikodulara lütfen hiç kimse inanmasın. Sayın Valimizin söylediği gibi ortada bir sürü spekülasyonlar dönüyor, buna hiç kimse inanmasın."

Sepil, İzmir olarak birleşilmesi gerektiğini belirterek, "Bu tür olayların önüne geçmeliyiz. Bununla ilgili en önemli görev de camialara, taraftarlara düşüyor. Bu olayları yapanları dışarıya çıkarmak zorundayız. Bunların Göztepe ile Altay'la falan ilgisi yok. Gidip orada işaret fişeği şeyi atan bir zihniyetin veya Altay kalecisine arkadan gelip saldırmanın sporla hiçbir ilgisi yok. Bu İzmir olarak hepimizin görevidir." ifadelerini kullandı.

Altay Kulübü Başkanı Ayhan Dündar ise her iki olayın da hiç yaşanmaması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Valimizin de dediği gibi münferit bir olay. Burada bu iki güzide İzmir'in taraftarlarının karşı karşıya gelmesini istemeyiz, kınıyoruz. İnşallah bir daha tekrarlı olmaz. Biz bugün tribünde iki takım taraftarlarını da görmek ve bundan sonraki süreçte de buna öncülük edip, diğer yasakların da kalkması gibi önemli bir düşüncemiz vardı. Ama geldiğimiz noktada maalesef bundan sonraki süreçte tahmin ediyorum bu durumlar yaşanmayacak. Tekrarı olmaması dileğiyle canımız yanıyor, çok üzgünüz."

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