Sepil yaptığı açıklamalarda, ligde 10. hafta iyi oynamadıkları müsabakada Akhisarspor'a mağlup olduktan sonra dün Çaykur Rizespor maçında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Aldıkları galibiyetle üst sıralarda bulunmaya devam ettiklerini kaydeden Sepil, şöyle konuştu:

"Bu maçı kazanamasaydık, üst taraftan kopacaktık. Kopma olmasa bile üst sıralarda bulunmayacaktık. Çok güzel bir lig oluyor. Lig, herkesin şansı olduğu bir şekilde devam ediyor. Çaykur Rizespor maçını kazanmamız önemliydi. Oyuncular çok daha iyi oynadılar, daha gayretli oynadılar. Yolumuza devam edeceğiz. Önümüzde Erzurumspor maçı var, lige verilecek aradan sonra Başakşehir müsabakası var. İnşallah istediğimiz gibi gidecek işler."

"TRİBÜNÜMÜZ DÜNYAYA ÖRNEK BİR TRİBÜN"

Mehmet Sepil, iç sahada üst üste 5. maçlarını kazandıklarını, bunda taraftarlarının desteğinin çok önemli olduğunu belirterek, "Tribünümüz dünyaya örnek bir tribün. Oyuncular onlarla coşuyorlar. Dış sahada daha iyi olmak zorundayız. Çaykur Rizespor maçının önemli bölümünde keyif aldık, baskılı oynadık. Rakibimiz de diri bir takımdı. Daha yolumuz var, daha iyi olabiliriz." diye konuştu.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yapılan derbi maç öncesinde Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'in tribünde kalp krizi geçirip, vefat etmesinin ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u aradığını aktaran Sepil, "Çok trajik bir olay. Fenerbahçeliler de maçı bırakıp arkadaşlarının yanına gittiler. Çok büyük bir kayıp, her şeyin önüne geçen bir olay. Futbol filan hikaye. En önemli şey onların hayatı, çok üzüldüm." ifadelerini kullandı.

İÇ SAHADA SON 5 MAÇTA KAYIPSIZ

Ligin ilk maçında İzmir'de konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenildikten sonra iç sahadaki 5 maçını da kazanan Göztepe, bu müsabakalarda sadece 2 gol yedi.

İzmir ekibi, Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından sırasıyla Fenerbahçe (1-0), Kayserispor (2-0), Atiker Konyaspor (3-2), Beşiktaş (2-0) ve son olarak da Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi.

Sarı-kırmızılı ekipte Yasin Öztekin bu sezon 6. golüne ulaşırken, Alpaslan Öztürk de 2. kez gol sevinci yaşadı.

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