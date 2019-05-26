Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, son 5 haftaya girerken 17. sırada olduklarını ancak inandıklarını ve ligde kalmayı başardıklarını kaydetti.



"Öldük öldük dirildik." ifadelerini kullanan Sepil, şöyle konuştu:



"Sezonun başında yapamadığımızı gerçekleştirdik ve kenetlendik. Göztepe için çok zor bir maçtı. MKE Ankaragücü elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Bence bu Türk futbolu için çok önemli. İnşallah bu maç herkese örnek olur. 'O düşüyor, bu düşüyor' hesabı olmadan çıktılar, aslanlar gibi oynadılar. MKE Ankaragücü'nü de tebrik ediyorum. Yapılması gereken budur. Türk futbolunun buna ihtiyacı var. Sezon başında bu yerlerde olacağımızı düşünmüyorduk. Arada kötü bir zaman geçirdik. Hatalar yaptık mutlaka ama kurtulduk. Artık Göztepe geleceğe bakacak."

— Habertürk Spor (@HTSpor) May 26, 2019