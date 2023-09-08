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        Haberler Ekonomi Para Mehmet Şimşek: "Dünya Bankası'nın kararı OVP'nin bir başka onayı" - Para Haberleri

        Mehmet Şimşek: "Dünya Bankası'nın kararı OVP'nin bir başka onayı"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'nın Türkiye'ye sağladığı finansmanı 35 milyar dolara çıkarma kararına yönelik İngilizce bir paylaşımda bulundu. Şimşek, "Dünya Bankası'nın Türkiye'ye olan ilgisini önemli ölçüde artırma kararı, orta vadeli ekonomik programımızın bir başka onayıdır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 17:07 Güncelleme: 08.09.2023 - 17:07
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        "Dünya Bankası'nın kararı OVP'nin bir başka onayı"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'nın Türkiye'ye sağladığı finansmanı 35 milyar dolara çıkarma kararına yönelik bir paylaşımda bulundu. İngilizce bir metin yayınlayan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

        "Dünya Bankası'nın Türkiye'ye olan ilgisini önemli ölçüde artırma kararı, orta vadeli ekonomik programımızın bir başka onayıdır. Banka, önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye'nin kamu ve özel sektörüne sağladığı finansmanı ikiye katlayarak 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyor. Dünya Bankası'nın paha biçilmez ortaklığını ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdirle karşılıyoruz.

        Bu artış, BAE'nin daha önce açıkladığı yaklaşık 51 milyar dolarlık üç yıllık yatırım planına ek olarak geliyor. Böylesine önemli bir dış finansmanın mevcudiyeti, şüphesiz programımızın başarılı bir şekilde yürütülmesini artırmaktadır.

        Orta vadeli ekonomik programımız (iyi kalibre edilmiş para, maliye ve yapısal politikalar aracılığıyla) makroekonomik ve finansal istikrarı sağlamayı, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi ve deprem sonrası yeniden yapılanmayı başarıyla tamamlamayı amaçlamaktadır. Program, üretkenliği artırmak için reform ivmesini canlandırmaya odaklanıyor."

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