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Haberler Gündem Güncel Mehmet Şimşek kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Mehmet Şimşek hangi görevlerde bulundu?
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Mehmet Şimşek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mehmet Şimşek hangi görevlerde bulundu?

Mehmet Şimşek, siyaset ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından yakından araştırılıyor. Daha önce milletvekilliği yapan Şimşek, Devlet Bakanlığı, Maliyet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcısı olarak da görev aldı. Şu anda yurt içi ve yurt dışında çeşitli kuruluşlarda ekonomist olarak çalışan Mehmet Şimşek, 1967 yılında Batman'da dünyaya geldi. Peki, Mehmet Şimşek kimdir, kaç yaşında ve nereli? Mehmet Şimşek hangi görevlerde bulundu? İşte, hayatı ile ilgili detaylar

Mehmet Şimşek kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Mehmet Şimşek hangi görevlerde bulundu?
HABERTURK.COM

Mehmet Şimşek, son dönemlerde hakkında en çok araştırma yapılan kişiler arasında öne çıkıyor. Türkiye'nin önemli ekonomistleri arasında gösterilen Mehmet Şimşek, 2013 yılında bir dergi tarafından Avrupa'da yılın maliye bakanı seçilmişti. Hali hazırda çeşitli kurumlarda danışmanlık ve ekonomist olarak görev yapan Mehmet Şimşek, 1 Ocak 1967 yılında Batman'da dünyaya geldi. Peki, Mehmet Şimşek kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Mehmet Şimşek daha önce nerelerde görev yaptı? İşte, Mehmet Şimşek'in biyografisi...

MEHMET ŞİMŞEK KİMDİR?

Mehmet Şimşek, 1 Ocak 1967'de Batman'da doğdu. Baba adı Hasan, anne adı Mehdiye'dir.

Ekonomist olan Mehmet Şimşek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını İngiltere'de University of Exeter'de tamamladı.

Ankara, İstanbul, New York ve Londra'da uluslararası kuruluşlarda ekonomist, stratejist ve yönetici olarak çalıştı. "Emerging Markets" dergisi tarafından 2013 yılında "Yükselen Avrupa'da Yılın Maliye Bakanı" seçildi, aynı yıl "Foreign Policy" dergisi tarafından da dünyanın en etkili 500 kişisinden biri olarak gösterildi.

23. Dönemde Gaziantep, 24. Dönemde Batman Milletvekili seçildi. 60. Hükümette Devlet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı, 61 ve 62. Hükümetlerde Maliye Bakanlığı görevlerinde bulundu. 64 ve 65. Hükümette Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Şimşek, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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