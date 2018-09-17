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Mehmet Topal 269. kez sarı lacivertli formayı giydi

Fenerbahçe'nin Atiker Konyaspor'u 1-0 mağlup ettiği Spor Toto Süper Lig 5'inci hafta mücadelesinde 269'uncu kez sarı lacivertli formayı sırtına geçiren Mehmet Topal, gençlere taş çıkaran performansıyla tüm teknik direktörlerinin vazgeçilmezi oldu

17 Eylül 2018 Pazartesi, 15:16 | Güncelleme:

2012-2013 sezonunun başında İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'dan Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu, sarı lacivertli formayı terlettiği 7 sezon içerisinde çalıştığı tüm teknik direktörlerin vazgeçilmezi oldu ve gösterdiği istikrarla spor kamuoyunda büyük takdir toplamayı başardı. Fenerbahçe kariyerinin yanı sıra A Milli Futbol Takımı'nda da düzenli olarak forma giyen milli futbolcu, ay yıldızlı formayı ilk kez sırtına geçirdiği 6 Şubat 2008 tarihinden bu yana 80 kez giydi ve milli takımın önemli başarılarında rol oynadı.

SALDIRILAR VE SAKATLIKLAR ONU DURDURAMADI

Fenerbahçe formasını giydiği 7 sezonda spor dışında yaşadığı talihsiz olayları futboluna hiçbir zaman yansıtmayan Mehmet Topal, Fenerbahçe'nin takım otobüsünün 2015 yılında Trabzon'da kurşunlanması, takım arkadaşı Uygar Mert Zeybek ile birlikte arabadayken arabanın kurşunlanması ve yaşadığı çok ciddi sakatlıklara rağmen sarı lacivertli formayı en çok terleten isimlerden biri olmayı başardı. Bu sezon sahaya hem milli takım, hem de Fenerbahçe'nin kaptanı olarak çıkan deneyimli futbolcu, sarı lacivertli takım ve ay yıldızlı ekibin yeniden yapılanma süreçlerinde önemli misyon üstlenen oyuncuların başında geliyor.

TÜM TEKNİK DİREKTÖRLERİNİN GÖZDESİ

2012-2013 sezonunun başında sarı lacivertli takıma katılan Mehmet Topal o dönemden bugüne kadar Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Vitor Pereira, Dick Advocaat ve Phillip Cocu ile çalışma fırsatı buldu. Çalıştığı tüm teknik direktörlerin beğenisini kazanan Mehmet Topal, 2018-2019 sezonu haricinde sarı lacivertli formayı giydiği 6 sezonda, sezon başına yaklaşık olarak 43 maç forma giyme başarısı gösterdi.


2012-2013 sezonunda 51, 2013-2014 sezonunda 31, 2014-2015 sezonunda 41, 2015-2016 sezonunda 53, 2016-2017 sezonunda 45 ve 2017-2018 sezonunda 41 resmi maçta forma giyen Mehmet Topal, çalıştığı tüm teknik direktörlerin planlamasında yer almayı başardı.

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