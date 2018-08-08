Benfica maçının ardından açıklamalar yapan Mehmet Topal, turdan emin konuştu.



"TAKIM HALİNDE İYİ SAVUNMA YAPTIK"

İyi savunma yaptıklarını söylen Mehmet Topal, "Sezonun ilk maçlarının her zaman zor geçer. Takım halinde çok iyi defans yaptık. Çok fazla pozisyon da vermemeye çalıştık ama karambolden bir gol yedik. Tabii ikinci maç da var. Kadıköy’de taraftarımızın önünde inanılmaz bir seyirci atmosferinde oynayacağız. Taraftarlarımız bizi desteklediği müddetçe Kadıköy’den kolay kolay çıkacaklarını zannetmiyorum. Bu maçı unutup önümüzdeki lig maçına konsantre olmak zorundayız. İkinci maçta taraftarımızın da desteğiyle turu geçmek istiyoruz" dedi.

Kadıköy’de taraftar desteğiyle turu geçeceklerine inandığını belirten tecrübeli oyuncu, "Yetenekli oyuncuları var, bunun farkındaydık. Gerçekten maça çok iyi hazırlandık. Hocamız gerekli taktikleri verdi ve kontrol etmemiz gereken oyuncuları da tek tek söyledi. Tamamen karambolden bir gol yedik. Kadıköy’de taraftarlarımız bizi desteklediği müddetçe turu geçen taraf biz olacağız" diyerek sözlerini noktaladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ