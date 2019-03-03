Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun muhtarlarla bir araya geldi.

Ortakent Mahallesinde bulunan Dilek Ağacı Otel'de düzenlenen buluşmaya İYİ Parti Muğla İl Başkanı İncilay Gezgin Şekerdağ, İYİ Parti Muğla Milletvekili Prof Dr. Metin Ergün, İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, İYİ Parti İlçe Başkanı Nevzat Kanber, Bodrum Belediye Meclis Üyesi Adayları, partililer ve Yarımadada görev yapan muhtarlar katıldı.



“BELEDİYE İLE HALK ARASINDAKİ EN ÖNEMLİ KURUM MUHTARLIKTIR”

Belediyeler ile halk arasındaki en önemli kurumun muhtarlıklar olduğunu belirten Mehmet Tosun, muhtarlara hitaben yaptığı konuşmasına şöyle başladı;

"Saygıdeğer muhtarlarım, bu bir siyasi çalışma değil. Biz sizleri seviyoruz, sizler Bodrum'un mahallelerindeki seçilmiş muhtarlarımızsınız. Sizler önemlisiniz çünkü Bodrum Belediyemiz ile Büyükşehir Belediyemiz ile halk arasında iletişimi sağlayan en önemli kurumumuz olan mahalle muhtarlarımızsınız. Aramızda kadın muhtarlarımız var. Ben bu muhtarlık seçimlerinde asla taraf değilim ama daha fazla kadın muhtar adayımızı Bodrum'umuzda görmek istiyoruz. Çünkü ben kadın bir Genel Başkanı olan Sayın Meral Akşener'in partisinde siyaset yapıyorum."



"SİZLERE VERDİĞİ ÖNEM İÇİN MEHMET KOCADON'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Mehmet Tosun konuşmasının devamında, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'a muhtarlara verdiği önemden dolayı teşekkür ederek şunları söyledi;

"Saygıdeğer hemşehrilerim, değerli muhtarlarım, bizler İYİ Parti çatısı altında şahsımın öncülüğünde güzel bir meclis kadrosuyla 31 Mart 2019 seçimlerinde göreve talibiz. Ben, sizlerin sıkıntılarını bilen bir arkadaşınızım. Geçmişte de Konacık Belediye Başkanlığım döneminde her zaman Yarımada genelindeki muhtarlarımızla beraber olduk, birlik ve beraberlik içinde bu tür toplantılarımızı düzenledik. Artık yeni büyükşehir modeliyle yönetiliyoruz ve sizlerin sıkıntılarını biliyorum. Muhtarlarımız maalesef bu yeni büyükşehir modeliyle birlikte iki belediye arasında kalmış durumda. Özellikle buradan teşekkür etmek istiyorum, şu beş yıllık süre içerisinde özellikle Bodrum Belediye başkanımız Mehmet Kocadon'a sizlere verdiği önem için, sizlerle birlikte her ay düzenli toplantılar yapıp seçilmiş muhtarlarımızla bir araya geldiği için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Biz de onun bıraktığı yerden daha da bu toplantıları sıklaştırmak, iyi ilişkiler içerisinde olmak, birlik ve beraberlik içerisinde siz saygıdeğer muhtarlarımızla birlikte Bodrum'a hizmet etme arzusu içerisindeyiz. Bu birlik beraberliğimiz onun bıraktığı yerden artarak devam edecek saygıdeğer muhtarlarım."

"YENİ BİR SAYFA AÇACAĞIZ"

31 Mart seçimleriyle birlikte yeni bir sayfa açacaklarını belirten Mehmet Tosun konuşmasına şöyle devam etti;

"Yeni bir döneme doğru gidiyoruz, 31 Mart 2019'da sizlerin de, bizlerin de seçimleri var. Vatandaşımız bir tercih ortaya koyacak. Vatandaşımızın tercihine saygı duyacağız, Muğla Büyükşehir Belediye başkanı kim olursa olsun, hangi partiden olursa olsun, siz saygıdeğer seçilmiş muhtarlarımızla birlikte iyi ilişkiler geliştireceğiz, birlik ve beraberlik içerisinde bu güzel Bodrum'umuza ve mahallelerimize hizmet edeceğiz. Yeni bir sayfa açacağız. Bugüne kadar olup bitene artık takılmayacağız. 31 Mart 2019 tarihi hepimizin için bir milat, yeni bir dönem başlıyor. Bizim öncülüğümüzde, inşallah seçimleri kazanacağız, yine hep birlikte bugün olduğu gibi artarak diyaloglarımızı geliştirip Bodrum'umuzun sorunlarını çözeceğiz, Ankara'ya gidilmesi gerekiyorsa Ankara'ya gideceğiz. Muğla'ya gidilmesi gerekiyorsa da Muğla'ya gideceğiz. Muhtarlarımız önemli, mahallelerimiz önemli."

"PROJELER MUHTARLARIN VE HALKIN ONAYINA SUNULACAK"

Mehmet Tosun, Bodrum'da en büyük problemlerden birinin büyük projelerin kimsenin haberi olmadan başlaması olduğu belirttiği konuşmasında şunları söyledi;

"Belediyemiz tarafından ya da diğer kamu kurumları tarafından yatırıma dönüşecek projeler yapım aşamasına geçmeden önce görücüye çıkacak, siz saygıdeğer muhtarlarımızın bilgisi olacak, gerekirse vatandaşımızın da görüşüne referandum yoluyla başvuracağız. Bugün Bodrum Yarımadamızın en büyük problemi bu."

Toplantı sonrası Bodrum Yarımadası genelindeki mahalle muhtarları ve İYİ Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun hatıra fotoğrafı çektirdi, çalan yöresel oyunlarda oynadılar.