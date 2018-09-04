MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda lider Kasımpaşa ile karşılaştıklarını ve iyi mücadele etmelerine karşın sahadan 2-1 yenik ayrıldıklarını ifade etti.

Uzun aradan sonra yükseldikleri Süper Lig'e yeni kadro kurarak başladıklarını anlatan Yiğiner, "Yeni bir takım oluşturduk ve hatta transferin son gününde dahi yeni futbolcuları takıma kazandırdık. Bu durum biraz süreç istiyor. Ligin 4. haftasını oynadık ve 4 puanla 10. sıradayız. Takımın futboluna baktığımızda oturmuş bir ekip görüntüsü veriyoruz. Müsabakada bireysel hatalar ve şanssızlıklar olabiliyor. Kasımpaşa karşısında penaltıyı değerlendirebilseydik sonuç çok farklı olabilirdi" diye konuştu.

Kasımpaşa karşısında güzel mücadele ettiklerini vurgulayan Yiğiner, şunları kaydetti:

"Kasımpaşa maçında ikinci yarı oyunu rakip sahaya yıktık ama istediğimiz puan yada puanlara ulaşamadık. Kalecileri de günündeydi. Futbolda bu sonuçlar olabiliyor. Şimdi milli maç arasına girdik ve takımın önünde eksikleri tamamlamak için bir zaman var. Milli maç arasını iyi değerlendirerek, yeni transferleri takıma daha uyumlu hale getireceğiz. Transferlerin takıma katkıları bundan sonraki maçlarda daha fazla olacak. Süre artık lehimize işleyecek. Elimize geçen fırsatları iyi değerlendireceğiz. Lige milli maç arasından sonra başlayacağız. Hedefimizi daha önce ilk 10 olarak belirledik. İlk senemizde bu hedefi gerçekleştirmek büyük bir başarı olacak."

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