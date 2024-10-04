Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararla Adalet Bakanlığında Bakan Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Mehmet Yılmaz atandı. Adalet Bakanlığı Yardımcılığı'na atanan Mehmet Yılmaz'ın hayatı ve kariyeri sosyal medyada en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Mehmet Yılmaz kimdir? Adalet Bakanlığı Yardımcılığı'na atanan Mehmet Yılmaz kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...