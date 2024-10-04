Mehmet Yılmaz kimdir? Adalet Bakanlığı Yardımcılığı'na atanan Mehmet Yılmaz kaç yaşında, nereli?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Mehmet Yılmaz, Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı. Daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapan Mehmet Yılmaz meslek hayatına 2003 yılında Adana Hâkim Savcı Adayı olarak başladı. Peki, Mehmet Yılmaz kimdir? Adalet Bakanlığı Yardımcılığı'na atanan Mehmet Yılmaz kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararla Adalet Bakanlığında Bakan Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Mehmet Yılmaz atandı. Adalet Bakanlığı Yardımcılığı'na atanan Mehmet Yılmaz'ın hayatı ve kariyeri sosyal medyada en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Peki, Mehmet Yılmaz kimdir? Adalet Bakanlığı Yardımcılığı'na atanan Mehmet Yılmaz kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
ADALET BAKANLIĞI'NA MEHMET YILMAZ ATANDI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Mehmet Yılmaz, Adalet Bakan Yardımcısı olarak atandı
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Adalet Bakanlığında Bakan Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Mehmet Yılmaz atandı.
Ayrıca Danıştay Üyeliğine Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu seçildi.
Karaloğlu'nun Danıştay Üyesi olarak seçilmesinin ardından boşalan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğüne ise Hasan Yıldırım atandı.
MEHMET YILMAZ KİMDİR?
1980 yılında Niğde Ulukışla ilçesinde doğmuştur.
2002 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Gazi Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.
2003 yılında Adana Hâkim Savcı Adayı olarak meslek hayatına başlamış olup 2006 yılından itibaren sırasıyla Körfez/Kocaeli, Çaldıran/Van, Altınekin/Konya Cumhuriyet Savcılığı, HSK Müfettişliği, Polatlı, Ankara Batı Cumhuriyet Savcılığı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, Adalet Bakanlığı İç Denetçisi olarak görev yapmıştır.
2020 Aralık ayından itibaren İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yapmakta iken 28/05/2024 tarihli Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Ceza İşleri Genel Müdürü olarak atanmış olup Kolluk Gözetim Komisyonunun doğal üyesidir.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.