Mehmetçik, dondurucu soğuk ve kar fırtınasına rağmen vatan nöbetine devam ediyor

AA

MSB'nin sosyal medya hesaplarından, "Kar fırtınası sırasında çekilmiş olan fedakarlığın, kahramanlığın, cesaretin ve mücadelenin görüntüleri." mesajıyla paylaşılan videoda, vatan için eksi 30 derecede ve 3 bin metre yükseklikteki geçici bir üs bölgesinde nöbet tutan Mehmetçiğin yaşadığı zorlu anlar kaydedildi.

Videoda, Mehmetçiğin kar fırtınasından dolayı birbirlerini güçlükle görmelerine rağmen mevzileri kürekle açmaya çalıştığı ve yıkılan bacayı onardıkları anların görüntüleri de yer aldı.