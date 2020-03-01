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Mehmetçik için tek yürek oldular - ADIYAMAN



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Maçtan önce futbolcuların pankart açması- İstiklal marşı ve saygı duruşu- Evlere asılan Türk Bayrakları

- AdıyamanAdıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan futbol maçında iki takım Mehmetçik için tek yürek olarak şehitleri andı.Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta Kahta 02 Spor ile Kilis Belediyespor arasında oynanan karşılaşma öncesinde sporcular "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankart açtı.Oyuncalar daha sonra taraftarlarla beraber İstiklal Marşı okudu.Maçta ise taraftarlar sık sık "Şehitler ölmez" sloganı attı.İki tarafın kaptan ve başkanları, Bahar Kalkanı Harekatı'nı desteklediklerini belirterek, şehitlere dua etti.