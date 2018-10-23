Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi 20. yeni bölümüyle bu akşam TRT 1'de izleyiciyle buluşacak. TRT 1'de bu akşam yayınlanacak olan Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Peki, Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin oyuncuları kimler? İşte Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi oyuncuları ve 20. yeni bölüme dair detaylar...

MEHMETÇİK KUTLU ZAFER 20. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MEHMETÇİK KUTLU ZAFER SON BÖLÜM ÖZETİ

“ Kumandan Şefik’in büyük hatası”



Şefik, Üsküplü’nün İngiliz karargahına sızarak getirdiği çok önemli bilgilere itibar etmiştir. Ancak Cox’un oyunu ile fikrini değiştiren Şefik, orduyu tuzağın içine götürür. Cox, önceden tuzak hazırladığı yerde Osmancık Taburunu hazırlıksız yakalamayı başarmıştır. Peki, bu tuzak nasıl sonuçlanacaktır?



“Üsküplü rafineri’yi fetheder”



Şefik’in tuzağa düştüğünden habersiz olan Üsküplü, az sayıda neferi ile savunmasız halde bulunan Abadan petrol Rafinerisine saldırır. Amacı rafineriyi koruyarak İngilizlerin eline geçmesini engellemek ve Osmanlı ordusu için yakıt üretmektir. Ancak son anda alacağı kara haber her şeyi alt üst edecektir. Üsküplü’nün önünde vermesi gereken ve dönüşü olmayan çok önemli kararlar vardır.



“Düğümler çözülüyor”



Kut şehri, şimdiye kadar görmediği bir acıya şahit olacaktır. Şehir için karanlık günler daha yeni başlamıştır. Ancak hala bir umut vardır. Sonu şehadet olan bir umut…

MEHMETÇİK KUTLU ZAFER OYUNCULARI

İsmail Hacıoğlu (Üsküplü), Cansu Tosun (Fatma), İsmail Ege Şaşmaz (Mehmet), Özgür Kaya (Zeynep), Berk Erçel (Halil Kut), Ogün Kaptanoğlu (Hamilton), Dilşat Çelebi (Alisa), Fatih Dönmez (Towhsend), Hakan Örge (Alfred), İsmail Hakkı Ürün (Mevlüt), Tansu Taşanlar (Zafir), Semih Ertürk (Said), Mehmet Çevik (Baba Haydar)

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