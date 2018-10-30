Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi bu akşam 21. yeni bölümü ile TRT 1 ekranlarına gelecek. Fatma’nın kaçırıldığını öğrenen Neccar, Üsküplü’den şüphelenir. Üsküplü, kahramanca savaştığı Selman’ı Pak meydanında, karnına saplanan kurşunun acısıyla uyanır hürriyet rüyasından. İşte, Mehmetçik Kutlu Zafer 21. yeni bölüm fragmanı...
MEHMETÇİK KUTLU ZAFER 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Said, Mehmet'e yaş günü hediyesi vermek için uzun zaman sonra ilk defa yeraltından çıkmıştır. Mehmet’e ulaşmak kolay olmayacaktır.
MEHMETÇİK KUTLU ZAFER SON BÖLÜM ÖZETİ
Fırındaki patlamadan, Baba Haydar sayesinde kurtulan Üsküplü, Said ve Mevlüt, Kut şehrinin altında konumlanmışlardır. 2 ay boyunca tüneller kazan Teşkilatçılar için nihayet İngilizlere vuracakları ilk darbenin günü gelmiştir. Şehrin güvenliği için görevlendirilen Hamilton, halka ve ordusunda ki Müslüman Hintli askerlere zülüm etmektedir ve bunun intikamını alacak olan Üsküplüdür… İngilizlerin karargahını patlatırlar, Üsküplü bu arada İngilizlerin içine soktuğu casusu tarafından aldığı bilgiyi Selman-ı Pak’ta konumlanmış olan Nurettin Bey’e götürmelidir. Zira Çanakkale’de kaybeden İngilizler, geri çekilme oyunu ile Selman’ı Pak’tın savunma düzenini bozmaya ve Bağdat’ı ele geçirmeye çalışacaktır.
MEHMETÇİK KUTLU ZAFER OYUNCULARI
İsmail Hacıoğlu (Üsküplü), Cansu Tosun (Fatma), İsmail Ege Şaşmaz (Mehmet), Özgür Kaya (Zeynep), Berk Erçel (Halil Kut), Ogün Kaptanoğlu (Hamilton), Dilşat Çelebi (Alisa), Fatih Dönmez (Towhsend), Hakan Örge (Alfred), İsmail Hakkı Ürün (Mevlüt), Tansu Taşanlar (Zafir), Semih Ertürk (Said), Mehmet Çevik (Baba Haydar)GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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