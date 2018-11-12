Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi, Salı akşamı 23. yeni bölümü ile TRT 1 ekranlarına gelecek. Bozdağ Film'in yaptığı Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinin senaryosunu Mehmet Bozdağ, Yeşim Aslan kaleme almıştır yönetmenliğini ise Kamil Aydın üstlenmiştir. İşte, Mehmetçik Kutlu Zafer 23. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

MEHMETÇİK KUTLU ZAFER 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

MEHMETÇİK KUTLU ZAFER SON BÖLÜM ÖZETİ

Selman’ı Pak’ta İngilizlerin, Bağdat hayallerine son veren Türk Ordusu için karar zamanıdır… Ya İngilizlerin arkalarından gidecek ve şehri kuşatacaklardır ya da bekleyip yaralarını saracaklardır…



İngilizler, Mehmet’in aklıyla oynamış, onu bir başka kişi olduğuna ikna etmiştir. Mehmet’e kim olduğunu hatırlatabilecek bir tek kişi vardır, kardeşi Said… Çok iyi korunan hastaneye girip Mehmet’i almak isteyen Teşkilatı Mahsusa neferlerinin planı başlar…



Kut şehrine sığınan İngilizler’i zayıflatmanın tek yolu vardır, o da içerden darbe vurmak. Bunun için Üsküplü’nün şehre girmesi gerekmektedir fakat tek başına girmesi çok zordur. Said, Mevlüt ve diğerlerine ulaşamayan Üsküplü’nün yardımına hiç beklemediği birisi gelecektir…

Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi, Salı akşamı saat 20.00'da 23. yeni bölümü ile TRT 1 ekranlarına gelecek.

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