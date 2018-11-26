Mehmetçik Kutlu Zafer dizisi 24. yeni bölümü ile Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelecek. Mehmet’e olan aşkından hiç vazgeçmeyen Zeynep ise onu İngilizlerin elinden alabilmek için her fırsatı kolladı. İşte, Mehmetçik Kutlu Zafer 24. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

MEHMETÇİK KUTLU ZAFER 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

24. Bölüm 1. fragman:

24. Bölüm 2. fragman:

MEHMETÇİK KUTLU ZAFER SON BÖLÜM ÖZETİ

Selman’ı Pak zaferini kazanıp, İngilizleri’i Kut şehrine hapseden Halil albay, yorgun düşen Türk neferini biçare bırakmayacaktır… Basra’dan gelen kervan, hem İngilizler’i sarsmak için hem de Türk neferlerin güç kuvvet bulması için önem arz etmektir



Üsküplü, Neccar’ın evinde kıstırılır



Fatma’nın yardımıyla Kut şehrine giren Üsküplü, Neccar’ın evinde kıstırılır… Hamilton da, Neccar’ın evinde bir şeyler olduğunu sezer… Üsküplü, bu çemberden çıkmanın bir yolunu bulmalıdır… Mevlüt, Said ve diğerleri, Üsküplü’yü çıkarmak için planlarını yapar…



Mehmet’in İlk Büyük Görevi



Hamilton, ilmek ilmek işlediği Mehmet planını, artık devreye sokar. İlk büyük görevini alan Mehmet, Osmanlı kışlasına sızabilecek midir? Mehmet’e olan aşkından hiç vazgeçmeyen Zeynep ise onu İngilizlerin elinden alabilmek için her fırsatı kollar. Mehmet’i sokakta gören Zeynep, tam ona ulaşacakken, uzun zamandır kendisine karşı bilenen Alisa, Zeynep’in yolunu keser.

Mehmetçik Kutlu Zafer 24. yeni bölümü ile Salı akşamı saat 20.00'da TRT 1 ekranlarına gelecek.

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