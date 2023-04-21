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Mehmetçik, Ramazan Bayramı’nda elleri tetikte, gözleri sınırda

Şırnak-Irak sınırı sıfır noktasında vatani görevini yapan Mehmetçik, Ramazan Bayramı'na eller tetikte, gözler Irak sınırda girdi. Görevde olan askere ailesinden bayram sürprizi.

Mehmetçik, Ramazan Bayramı’nda elleri tetikte, gözleri sınırda
İHA

Şırnak'ta, Irak sınırında görev yapan Mehmetçik, son teknoloji silah ve cihazlarla donatılan karakollar PKK terörüne geçit vermiyor. Silopi ilçesi 72’nci Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı 8’inci Hudut Alay Komutanlığının Siyahkaya Hudut Karakolu’nda vatani görevini yapan Mehmetçik, bir taraftan Şırnak-Irak sınırının sıfır noktasında elleri tetikte, gözleri sınırda görevini ifa ederken, diğer taraftan da komutanlar ve askerler bayram sevincini yaşadı.

Şırnak'ta sınırın sıfır noktasındaki Siyahkaya Hudut Karakolu’nda görevli askerler, namaz sonrası tören alanında bayramlaşmak için yerini aldı. “Hudut namustur” ilkesiyle sınırı koruyan Mehmetçik, ailelerinden uzakta görev yaptıkları karakolda silah arkadaşları ve komutanları ile bayramlaştı. Daha sonra karakol yemekhanesinde asker, ailelerinden gelen görüntülü bayram mesajlarını izledi.

ASKERE KULEDE BAYRAM SÜRPRİZİ

Siyahkaya Hudut Karakolu’nda vatani görevini yapan askere bayram sürprizi yapıldı. Mardin’de yaşayan anne Fatma ve baba Ahmet Aydoğdu, Ramazan Bayramı’nda oğullarıyla buluşturulmak üzere Şırnak’a getirildi. Oğulları Emrullah’ın askerlik yaptığı Hudut Karakolu’na götürülen anne ve baba, oğulları ile kulede buluştu. Anne Fatma Aydoğdu, oğlunu göreceği için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Nöbet yerine giderken bölük komutanı Üsteğmen Furkan Arda Temizkan, kuleye çıkarak askerden tekmil aldı. Üsteğmen Temizkan, askere ailesini arayıp aramadığını sorması üzerine Emrullah Aydoğdu, “Nöbetten sonra arayacağım” dedi. Üsteğmen Temizkan, bunun üzerine askere telefonla ailen ile görüştüreyim diyerek, askerin Babası Ahmet Aydoğdu’yu aradı. Babasıyla bir süre görüşen Emrullah, bir anda annesini ve babasını karşısında gördü.

Ailesini karşısında gören asker Emrullah Aydoğdu, bir anda donup kaldı. Daha sonra birbirlerine sarılan aile, sevinç gözyaşları döktü. Dakikalarca sarılan anne, baba ve asker oğlu hasret giderdi. Oğlunu gördüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Ahmet Aydoğdu, her anne ve babanın bunu yaşaması gerektiğini söylerken, duygusal anlar yaşandı.
Daha sonra oğlu ve diğer askerlerle yemek yiyen Aydoğdu ailesi, buna vesile olan herkese çok teşekkür ettiklerini söyledi.

Irak'ın Sinat-Haftanin bölgesinin karşısında kurulan 1100 rakımlı Siyahkaya Hudut Karakolu’nda nöbet tutan Mehmetçik, sınırdan gelebilecek terör saldırıları olaylarına karşı vatan savunması yapıyor. Türkiye- Irak sınırını koruyan sınır hattındaki Mehmetçik, 7 gün 24 saat vatan savunması yapıyor. Mehmetçik, gece görüş, gece termal, seçe, drone, şahingözü, engerek, Sarp Silah Sistemi, gergedan, drone savar, mayın, tel engel, kamara sitemleri, tank, top ile her türlü terör unsurlarına geçit verilmeyen karakolda gece gündüz büyük bir mücadele yürütüyor.

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