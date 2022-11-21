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Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı

TSK'nın Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Savunma Bölüğü, 2022 Dünya Kupası'nda kimyasal ve nükleer tehdide karşı etkin rol alıyor. Doha'daki askeri üsse konuşlanan KBRN savunma bölüğü, envanterindeki ekipmanlarla her türlü kimyasal, biyolojik, ve nükleer saldırıya müdahale için 24 saat esasına göre görev yapıyor. İşte detaylar ve o kareler...

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AA
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) Savunma Bölüğü, FIFA 2022 Dünya Kupası'nda kimyasal ve nükleer tehdide karşı etkin rol alıyor.
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı

    Katar hükümeti, dost ve müttefik ülkelerden, silahlı kuvvetlere ait unsurlarla organizasyonun güvenliğine katkıda bulunmalarını talep etti.
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı

    Katar Silahlı Kuvvetlerine katkı sağlamak üzere Türkiye'nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Fransa ve Pakistan'ın katılımıyla Birleşik Müşterek Görev Kuvveti oluşturuldu.
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı

    Yerli ve milli imkanlarla üretilen MİLGEM TCG Burgazada'nın yanı sıra KBRN savunma bölüğü, Patlayıcı Madde Keşif İmha (PMKİ), bomba arama ve dronsavar timlerinin de yer aldığı Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, bugün başlayacak FIFA 2022 Dünya Kupasında görev yapıyor.
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclis'e gönderilen tezkerenin Genel Kurul'da kabulünün ardından yola çıkan TCG Burgazada, FIFA 2022 Dünya Kupası kapsamında Katar'da görevine başladı.
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı

    Organizasyonun güvenliğinin sağlanması maksadıyla hayata geçirilen Birleşik Müşterek Görev Kuvveti, oluşturulan koordinasyon merkezinden sevk ve idare edilecek.
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı

    Dünyanın en prestijli spor organizasyonları arasındaki FIFA 2022 Dünya Kupası'nın güvenliğine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları da önemli görev üstlendi.
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı

    Katar'ın başkenti Doha'daki askeri üsse konuşlanan KBRN savunma bölüğü, envanterindeki ekipmanlarla her türlü kimyasal, biyolojik, ve nükleer saldırıya müdahale için 24 saat esasına göre görev yapıyor.
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı

    Alanında uzman, her türlü imkan ve kabiliyete sahip savunma bölüğü, olası bir acil durum karşısında alınabilecek önlemlere karşı hazırlanan çeşitli senaryoları da sürekli çalışıyor.
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı

    Mehmetçik, turnuva süresince özellikle sivillerin KBRN kirliliğinden korunması ve arındırılması için görev yapacak.
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı
  • Mehmetçik'ten Dünya Kupası'na "KBRN" kalkanı

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