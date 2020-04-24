Mehmetçik ve halk

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Bu sırada çevredeki binaların camları ile balkonlarında aynı amaçla toplanan çocuklar ve ebeveynleri, Atatürk ve Türk bayrakları sallayarak Mehmetçiklere eşlik etti.Mehmetçikler ve vatandaşlar, büyük coşkuyla birlikte seslendirdikleri İstiklal Marşı'nın ardından birbirlerini alkışladı.İstiklal Marşı'nın okunması sırasında farklı açılardan görüntüler çeken görevli personellerin kullandığı drone ile güzel görüntüler kaydedildi.