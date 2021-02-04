Mehmetçikler kendileri için yün çorap ören

100'ü aşkın yaşına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ördüğü 115 çift yün çorabı Mehmetçik'e hediye eden Zeliha nineye, çorapların ulaştırıldığı Şırnak'ın Şenoba beldesi Irak sınır hattında yer alan 48. Hudut Tugayı 1. Hudut Bölüğü Kureşin Tepe Üs Bölgesi'ndeki evlatlarından hediyeler geldi. Milli Savunma Bakanlığının emriyle Kara Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen 1. Ordu Komutanlığından Albay Erkan Yasan başkanlığındaki heyeti evinde ağırlayan Barlas, hediyeleri görünce çok mutlu oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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