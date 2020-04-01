Mehteranlar sağlık çalışanlarına moral için çaldı - ANTALYA

AA

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan ve "Evde kal" çağrılarına uyan vatandaşlara moral vermek amacıyla sokak konserleri veren Korkuteli Belediyesi Mehter Takımı, bu kez de sağlık çalışanları için Korkuteli Devlet Hastanesi bahçesine gelerek konser verdi.Maske ve eldiven kullanarak bazı marş ve eserleri seslendiren mehter takımına sağlık çalışanları da ıslık ve alkışlarla eşlik etti.Yaklaşık yarım saat süren ve renkli görüntülerin yaşandığı konserin ardından mehter takımı sağlık çalışanlarına başarı dileyerek ayrıldı.