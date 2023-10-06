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        Haberler Gündem Meka Beton halka arz sonuçları açıklandı! MEKAG kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

        Meka Beton halka arz sonuçları açıklandı! MEKAG kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?

        Meka Beton talep toplama işlemleri 6 Ekim itibarıyla sona ererken, sonuçlar açıklandı. Aracı kurumlar Meka Beton halka arzı kapsamında lot dağıtımını gerçekleştirdi. Yaşanan gelişmelerin ardından 'MEKAG' halka arzına katılım sağlayan yatırımcılar, Meka Beton halka arz sonuçlarını, lot dağıtım sayılarını ve hissenin borsada işlem göreceği tarihi araştırmaya başladı. İşte Meka Beton halka arz sonuçları ve lot dağıtım sayıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 19:02 Güncelleme: 06.10.2023 - 19:02
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        Meka Beton halka arz sonuçları açıklandı. 5-6 Ekim tarihleri arasında 25 TL fiyatıyla talep toplayan MEKAG halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından lot dağıtımı, yatırımcılara aracı kurumlar vasıtasıyla yapıldı. Peki, "Meka Beton kaç lot verdi, MEKAG borsada ne zaman işlem görecek?" İşte MEKAG bist kodu ile Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem göreceği tarih...

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        MEKA BETON KAÇ LOT VERDİ?

        Meka Beton arzı hesaplara yapılan dağıtıma göre hesap başı en fazla 5-6LOT (125-150₺) pay edildi.

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        MEKA BETON NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Meka Beton'un önümüzdeki günlerde borsada işlem görmesi bekleniyor. Konuya ilişkin bir gelişme yaşandığı taktirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        MEKA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

        Meka Beton Santralleri halka arz hisse fiyatı 25 TL olarak belirlendi. Satılan payların tamamı eşit dağıtılacak. Payların tamamının satılması durumunda Meka Beton Santralleri’nin halka arz büyüklüğü yaklaşık 422 milyon TL olacak. Şirketin halka açıklık oranı ise %25,44 olacak.

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        MEKA BETON HALKA ARZ TARİHLERİ

        Meka Beton halka arzı talep toplama işlemleri 5-6 Ekim tarihleri arasında tamamlandı.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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