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Meksika, casus balon aramak isteyen ABD'ye hava sahasını kullanma izni vermedi

Meksika Devlet Başkanı Obrador, casus balon aramak isteyen ABD'ye hava sahasını kullanma izni vermedi

Meksika, casus balon aramak isteyen ABD'ye hava sahasını kullanma izni vermedi
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AA

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Asya tarafından geldiğini iddia ettiği casus balonu aramak için izin isteyen ABD'ye, hava sahalarını kullanma izni vermediklerini söyledi.

Obrador, düzenlediği basın toplantısında, "Pentagon, Hawaii'den ülke hava sahasına girmek üzere olan casus balonu takip etmek için insansız hava araçlarıyla sahamıza girmek istediklerini belirtmek amacıyla Savunma Bakanımız ile iletişime geçti. Balonun Asya tarafından geldiğine emin olduklarını söylediler." dedi.

Devlet Başkanı Obrador, "Cevabımız, 'Hayır, giremezsiniz' oldu. Dron ve uçakların hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz." şeklinde konuştu.

Meksika Sivil Havacılık Teşkilatından yetkililerin, ABD'nin yerel saatle 03.00'da ülkenin batısındaki Manzanillo şehrine doğru yol aldığını iddia ettiği casus balonu tespit etmediğini belirten Obrador, ABD hükümetinin balonun durumuna ilişkin ek bilgi sağlamadığına dikkati çekti.

Obrador, Meksika ve ABD arasındaki ilişkinin "itaat" ya da "boyun eğmeye" değil, işbirliğine dayandığını vurguladı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, 18 Nisan'da ABD'yi, ülkesinde casusluk faaliyetlerinde bulunmak ve içişlerine müdahale etmekle suçlamıştı.

Obrador, Sinaloa kartelinin 28 üyesine yönelik ABD'ye yüklü miktarda fentanil kaçırma suçlamasına dair bilgilerin ABD'li istihbaratçılar tarafından Meksika'da elde edildiğini öne sürmüştü.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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