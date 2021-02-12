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Meksika, Çin aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdi

Meksika, Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği "CoronaVac" isimli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ülkede acil kullanımını onayladı

Meksika, Çin aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdi
AA

Sağlık Risklerine Karşı Koruma Federal Komisyonundan (COFEPRIS),yapılan açıklamada, Sinovac tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının acil kullanımı için yetki verildiği duyuruldu.

Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, yaptığı basın açıklamasında, aşı izninin alınmasından ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün yetki verildi, dün gece belgeler halledilip, gönderildi. Sinovac'tan CoronaVac aşısı için acil kullanım onayı alındı." ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre; Meksika 168 bin 432 ile dünyada Kovid-19 kaynaklı en fazla ölümün gerçekleştiği 2'nci ülke olurken, vaka sayısında ise 1 milyon 946 bin 751 ile 13'üncü sırada yer alıyor.

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