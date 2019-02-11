Meksikalı Piskoposlar Konferansının Başkanı Başpiskopos Rogelio Cabrera, ülkede 9 yıl içinde "gençlere veya zayıf yetişkinlere" cinsel taciz suçlarından 152 Katolik rahibin görevden alındığını açıkladı.

AA'nın haberine göre Cabrera, cinsel tacizle suçlanan bazı rahiplerin yargılanarak hapis cezasına mahkum edildiğini belirtti ancak bu kişilerin sayısına ilişkin bilgi vermedi.

Papa Franciscus, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ardından Roma'ya dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, kiliselerde papazların rahibelere cinsel tacizde bulunduğunu, hatta bir vakada rahibelerin "seks kölesi" olarak tutulduğunu söylemişti.

Kiliselerin konuya müdahale etmeye çalıştığını kaydeden Papa, buna rağmen bu tür vakaların hala sürdüğünü belirtmişti.