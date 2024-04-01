Meksika'da ABD'ye geçmek isteyen 8 Çinli göçmenin cesedi bulundu

Meksika'nın Oaxaca eyaleti sahilinde, alabora olan bir teknedeki 8 Çinli göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Yetkililer, ABD'ye yasadışı yollardan girmek için kullanılan popüler ancak tehlikeli bir rotada teknelerinin alabora olmasının ardından sekiz Çinli göçmenin güney Meksika kıyılarında ölü bulunduğunu söyledi.

CNN'in haberine göre, eyalet savcılığından yapılan açıklamada, göçmenlerin cesetlerinin, 29 Mart'ta eyaletin San Francisco del Mar kentindeki bir sahilde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, göçmenlerin Meksikalı bir kişi tarafından kullanılan tekneyle Guatemala sınırındaki Chiapas eyaletinden yola çıktıkları ifade edildi.

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Teknedeki bir Çinlinin kazadan kurtulduğu aktarılan açıklamada, 7'si kadın 8 Çinli göçmenin öldüğü kaydedildi.