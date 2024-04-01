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        Haberler Dünya Meksika'da ABD'ye geçmek isteyen 8 Çinli göçmenin cesedi bulundu

        Meksika'da ABD'ye geçmek isteyen 8 Çinli göçmenin cesedi bulundu

        Meksika'nın güney kıyısında 8 Çin vatandaşının cesedi bulundu. Yetkililer, yasadışı yollarla ABD'ye girmek isteyen göçmenlerin teknesinin battığını açıkladı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 10:12 Güncelleme: 01.04.2024 - 10:12
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        Meksika sahilinde 8 Çinli göçmenin cesedi bulundu
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        Meksika'nın Oaxaca eyaleti sahilinde, alabora olan bir teknedeki 8 Çinli göçmenin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

        Yetkililer, ABD'ye yasadışı yollardan girmek için kullanılan popüler ancak tehlikeli bir rotada teknelerinin alabora olmasının ardından sekiz Çinli göçmenin güney Meksika kıyılarında ölü bulunduğunu söyledi.

        CNN'in haberine göre, eyalet savcılığından yapılan açıklamada, göçmenlerin cesetlerinin, 29 Mart'ta eyaletin San Francisco del Mar kentindeki bir sahilde bulunduğu belirtildi.

        Açıklamada, göçmenlerin Meksikalı bir kişi tarafından kullanılan tekneyle Guatemala sınırındaki Chiapas eyaletinden yola çıktıkları ifade edildi.

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        Teknedeki bir Çinlinin kazadan kurtulduğu aktarılan açıklamada, 7'si kadın 8 Çinli göçmenin öldüğü kaydedildi.

        2023'te 37 binden fazla Çinli göçmen ABD'ye geçti

        Uzun yıllardır Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

        ABD hükümet verilerine göre, 2023'te 37 binden fazla Çin vatandaşı Meksika'dan ABD'ye yasa dışı yollarla geçerken kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alındı.

        Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) verilerine göre, Ocak-Kasım 2023'te, 2 milyon 240 bini aşkın kişi Meksika üzerinden ABD'ye geçmek amacıyla sınıra geldi.

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