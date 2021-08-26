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Haberler Dünya
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Meksika'da askeri helikopter kalkıştan dakikalar sonra düştü: 4 yaralı

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde, askeri helikopterin 50 metre yükseldikten sonra şiddetli fırtına etkisiyle düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Meksika'da askeri helikopter kalkıştan dakikalar sonra düştü: 4 yaralı
AA

Eyalete bağlı Agua Blanca de Iturbide kasabasında, Veracruz kentinin hükümet sekreterinin de içinde bulunduğu helikopter, kalkıştan kısa süre sonra pilotun kontrolü kaybetmesiyle düştü.

Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sekreter açıklamasında, Grace Kasırgası'ndan etkilenen bölgelerde keşif uçuşu yaptıklarını belirterek, "Talihsiz bir kaza oldu, dayanışma için teşekkür ediyorum. Çok şükür insan kaybı olmadı." dedi.

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, helikopterin düşme anı kameralara yansıdı.

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