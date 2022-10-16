Meksika'da bir bara ateş açıldı: 12 ölü 0:00 / 0:00

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Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bulunan Irapuato kentinde, kimliği belirsiz kişilerin bir bara ateş açtı.

Saldırıda 6'sı kadın, 6'sı erkek olmak üzere 12 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Güvenlik görevlileri saldırganları bulmak için çalışma başlattı. Saldırının sebebi henüz bilinmiyor.

Bu saldırı, Guanajuato eyaletinde son bir ayda gerçekleştirilen ikinci toplu saldırı oldu.

21 Eylül'de yine aynı eyalette bir bara saldırı düzenlenmiş ve 10 kişi ölmüştü.

Başkan Andres Manuel Lopez Obrador, 2018'in sonlarında Meksika'da rekor düzeye çıkan çete şiddetini azaltma sözü vererek göreve başlamıştı.