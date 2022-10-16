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Meksika'da bir bara ateş açılması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti

Meksika'nın Irapuato kentinde kimliği belirsiz kişilerin bir bara ateş açması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Meksika'da bir bara ateş açılması sonucu 12 kişi hayatını kaybetti
Meksika'da bir bara ateş açıldı: 12 ölü
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HABERTURK.COM

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde bulunan Irapuato kentinde, kimliği belirsiz kişilerin bir bara ateş açtı.

Saldırıda 6'sı kadın, 6'sı erkek olmak üzere 12 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Güvenlik görevlileri saldırganları bulmak için çalışma başlattı. Saldırının sebebi henüz bilinmiyor.

Bu saldırı, Guanajuato eyaletinde son bir ayda gerçekleştirilen ikinci toplu saldırı oldu.

21 Eylül'de yine aynı eyalette bir bara saldırı düzenlenmiş ve 10 kişi ölmüştü.

Başkan Andres Manuel Lopez Obrador, 2018'in sonlarında Meksika'da rekor düzeye çıkan çete şiddetini azaltma sözü vererek göreve başlamıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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