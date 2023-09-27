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        Haberler Yaşam Meksika'da çekilen ilginç görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı! Görüntüdeki şey nedir?

        Meksika'da çekilen ilginç görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı! Görüntüdeki şey nedir?

        Twitter'da gündem olan bir video, kullanıcılar arasında tartışmaya yol açtı. Görüntüdeki figüre dair birçok yorum yapıldı ancak gerçeklerin çok daha basit bir açıklaması vardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 11:46 Güncelleme: 27.09.2023 - 11:46
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        Twitter'da gündem olan bir video, kullanıcılar arasında tartışma konusu haline geldi. Meksika'nın bir kıyısında çekilen ilginç görüntüler, videoki figüre dair farklı görüşlerin doğmasına neden oldu.

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        Kimileri bunun ilginç bir deniz yaratığı olduğunu savundu hatta bazıları korktuğunu bile yazdı. Ancak gerçek oldukça basitti.

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        Bu, sadece farklı bir açıdan çekilen, ıslak bir köpekti. Köpeğin reverans hareketi ve ıslak tüyleri, videoyu ilginç bir noktaya taşımıştı. Videonun mantıklı bir açıklaması olsa da görüntüler, internetin zaman zaman, yanıltıcı bir kaynak olabileceğinin iyi bir örneği.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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