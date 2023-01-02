Meksika'da hapishanede isyan: 14 ölü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Amerika Meksika'da hapishanede isyan: 14 ölü
ABONE OL

Meksika'da bir hapishanede isyan çıktı: 14 ölü

Meksika'nın Chihuahua eyaletindeki bir hapishanede çıkan isyanda 14 kişi öldü. Çatışmaların da yaşandığı olaylarda hayatını kaybedenlerin 10'unun gardiyan olduğu bildirildi

Meksika'da hapishanede isyan: 14 ölü
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
AA

Meksika'da bir hapishanede çıkan isyan ve çatışmada 10'u gardiyan 14 kişinin öldüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın Meksika basınında dayandırdığı haberlere göre; Chihuahua eyaletine bağlı Juarez Cezaevine bağlı 3 numaralı Devlet Sosyal Yeniden Bütünleştirme Merkezinde isyan çıktı.

Juarez Belediye Başkanı Cruz Perez Cuellar, basına yaptığı açıklamada, çıkan isyanda aralarında gardiyan ve mahkumların olduğu 14 kişinin öldüğünü belirtti.

ÖLENLERİN 10'U GARDİYAN

Hayatını kaybedenlerden 10'unun gardiyanlardan oluştuğu isyanın ise mahkumların kaçma girişiminden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Chihuahua Savcılığı, cezaevindeki durumun kontrol altına alındığını ve olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama meydana geldi
DÜNYA Kiev'de patlama meydana geldi
Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Lula da Silva yemin etti
DÜNYA Brezilya'nın yeni Devlet Başkanı Lula da Silva yemin ...
Kolombiya'da ELN ve diğer silahlı gruplarla 6 aylık ateşkes sağlandı! - En son haberler
DÜNYA Kolombiya'da 6 aylık ateşkes sağlandı
Zelenskiy yılın ilk gününde 45 İHA imha ettiklerini bildirdi
DÜNYA "Yılın ilk gününde 45 İHA imha edildi"
Hollanda'da yeni yıl kutlamaları olaylı geçti
DÜNYA Hollanda'da yeni yıl kutlamaları olaylı geçti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pele'nin cenaze törenine katılacak
DÜNYA Bakan Çavuşoğlu, Pele'nin cenaze törenine katılacak
Fransa'da yılbaşı gecesi yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı
DÜNYA Yılbaşı gecesi yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı
Dünya yeni yılı böyle karşıladı! Dört bir yanından yılbaşı görüntüleri!
DÜNYA Dünya'nın dört bir yanından yeni yıl kutlamaları!
Viyana 2023'ü karşılıyor! Viyana Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konseri hangi kanalda ve saat kaçta? Canlı yayın izleme linki
DÜNYA Viyana 2023'ü karşılıyor! Viyana Filarmoni Orkestrası ...
İran'da, alkollü partiye katılan futbolculara gözaltı - Güncel son haberler
DÜNYA İran'da, partiye katılan futbolculara gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.