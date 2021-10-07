Meksika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 280 bini aştı

AA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 713 kişi yaşamını yitirdi ve hayatını kaybedenlerin sayısı 280 bin 607'ye yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısı 7 bin 697 artarak 3 milyon 699 bin 621 oldu. İyileşenlerin sayısı 3 milyon 57 bin 710 olarak kayıtlara geçti.

Son haftalarda vaka sayısının hızla artması nedeniyle bazı eyaletlerde yoğun bakım doluluk oranları yüzde 90'a ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında 50 milyondan fazla kişiye birinci doz, 36 milyonu aşkın kişiye ise ikinci doz aşı uygulandı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.