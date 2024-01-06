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        Haberler Dünya Meksika'da küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi öldü - Dünya haberleri

        Meksika'da küçük uçağın düşmesi sonucu 4 kişi öldü

        Meksika'nın Coahuila eyaletinde düşen küçük uçaktaki 4 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 05:48 Güncelleme: 06.01.2024 - 05:48
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        Meksika'da küçük uçak düştü: 4 ölü
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        Sivil Koruma Müsteşarlığından yapılan açıklamaya göre, Teksas Bronwnsville Havaalanı'ndan kalkan N6074A numaralı küçük uçak, Guadalupe Havaalanı yakınındaki boş araziye düştü.

        Kazada, aralarında 2 kardeşin de olduğu 4 kişi yaşamını yitirdi. Ölenler arasında Matamoros kentinin eski belediye başkanının da olduğu bildirildi.

        Kazanın nedenine ilişkin Coahuila Eyaleti Başsavcılığı ve Federal Sivil Havacılık soruşturma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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