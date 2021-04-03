Meksika'da Michoacan eyaletinde 8 kişi ölü bulundu

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Y,erel basındaki haberlere göre, 8 erkek cesedinin Aguililla kasabası yakınında, kurşunlanmış ve uzuvları kesilmiş halde bulunduğu belirtildi.

Eyalet savcılığı, cesetlere kimlik tespiti ve otopsi yapılacağını, cinayetlerle ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Uyuşturucu kartelleri arasındaki güç mücadelesinin yaşandığı eyalette son zamanlarda toplu katliamlara sık rastlanıyor.

Meksika Federal Güvenlik Birimi, dün yaptığı açıklamada ülkede ocak ayında 2 bin 379, şubatta 2 bin 206 ve martta 2 bin 444 cinayet işlendiğini duyurmuştu. Guanajuato, Michoacan, Baja California, Chihuahua ve Veracruz eyaletleri en çok cinayetin işlendiği bölgeler olmuştu.