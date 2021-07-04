Meksika'da petrol sahası yakınındaki sızıntı sonucu okyanus yüzeyi alev aldı, görüntü milyonlarca kez izlendi

Bu iller için sağanak yağmur uyarısı

Meksika'nın Yukatan Yarımadası'nda okyanus tabanındaki boru hattında yaşanan bir sızıntı sonucu okyanus yüzeyi alev aldı. Kurtarma ekiplerinin görüntülediği yüzey alevleri viral oldu.

Açık turuncu alevler sosyal medyada, yuvarlak şekli nedeniyle "ateşin gözü" olarak tanımlandı. Bazı kullanıcılar, Yüzüklerin Efendisi filmindeki Mordor'a atıf yapan paylaşımlarda bulundu.

Meksika devletine ait Pemex petrol platformu yakınında yaşanan yangın, 5 saatlik bir çalışmanın ardından söndürüldü.

Reuters'a konuşan kaynaklar, yangının okyanus tabanındaki boru hattının, Pemex'in en önemli petrol sahası olan Ku Maloob Zaap ile bağlantısı arasında yaşandığını söyledi.

Şirketten yapılan açıklamada, olayda yaralanan kimse olmadığı kaydedildi. Açıklamada, yangının Cuma sabahı yerel saatle 05:15'te başladığı ve 10:30'ta tamamen söndürüldüğü aktarıldı.

Pemex yangının sebebi ile ilgili araştırmanın sürdüğünü de ekledi.

Daha önce büyük çapta kazalarla ismi anılan Pemex, boru hattının vanalarının kapatıldığını da duyurdu.

https://twitter.com/MLopezSanMartin/status/1411059695503261697?s=20

Meksika'da petrol sektöründeki güvenlik denetimlerini yapan kurumun başı olan Angel Carrizales, okyanusa herhangi bir sızıntı olmadığını söyledi.

Carrizales, okyanus yüzeyinde yanan maddenin ne olduğunu açıklamadı.

Ku Maloob Zaap petrol sahası, günlük 1.7 milyon varille ülkenin en büyük petrol çıkarma alanı.

Reuters'a kaza ile ilgili konuşan bir yetkili, Ku Maloob Zaap'ın sistemlerinin elektrik yüklü fırtına ve ağır yağış nedeniyle etkilendiğini söyledi.

Haber ajansı, Pemex yetkililerinin sorulara yanıt vermediğini duyurdu.