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Meksika'da selde kaybolan 8 kişinin cesedi bulundu

Meksika’nın güneyindeki Tabasco eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selin ardından yapılan aramalarda 8 kişinin cesedi bulundu.

Meksika'da selde kaybolan 8 kişinin cesedi bulundu
AA

Yerel basında çıkan habere göre, şiddetli yağışlar nedeniyle geçen hafta 9 kişinin öldüğü eyalette, yapılan aramalar sonucunda 8 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Eyalet Sivil Savunma Koordinatörü Jorge Mier, 8 kişinin boğulma nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, cesetlerin otoyol yakınındaki bir çiftlikte bulunduğunu kaydetti.

Afet nedeniyle binlerce evin yanı sıra yol, köprü ve tarım alanlarının büyük zarar gördüğü eyalette, halen onlarca kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Afetin vurduğu Tabasco'da şu ana kadar 17, Chiapas'da ise 22 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan sel felaketinden en çok etkilenen Tabasco'yu ziyaret eden Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, bölgede incelemelerde bulundu.

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