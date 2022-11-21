Meksika'da sıcak hava balonu seyircilerin üzerine sürüklendi 0:00 / 0:00

İHA

Meksika’nın Guanajuato eyaletinde yer alan Leon şehrinde sıcak hava balonu festivali düzenlendi.

Festivalde dünyaca ünlü Dj’ler Tiesto ve Martin Garrix sahne alırken, Tiesto’nun performansı sırasında yere bağlı olan sıcak hava balonlarından biri şiddetli rüzgar nedeniyle kontrolden çıktı. Balonun seyircilerin üzerine doğru sürüklenmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Leon şehri Güvenlik ve Vatandaş Koruma Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından aralarında durumu ciddi olan 6 kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Yetkililer, balonun görevliler tarafından hızlıca kontrol altına alınması sayesinde büyük bir facianın önüne geçildiğini ifade ederek, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.