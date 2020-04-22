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Meksika'da son 24 saatte Kovid-19'dan 145 kişi öldü

Latin Amerika ülkesi Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 145 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte Kovid-19'dan 145 kişi öldü
AA

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 145 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 857'ye, vaka sayısı da 729 artarak 9 bin 501'e ulaştı.

Öte yandan, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, günlük basın toplantısında, koronavirüs tedbirleri kapsamında bir dizi ekonomik eylem planını açıkladı.

İşçi çıkarmamak koşuluyla bazı sektörlerde vergi indirimine gideceklerini vurgulayan Obrador, üst düzey kamu görevlilerinin maaşlarında yüzde 25'lik kesintiye gideceklerini bildirdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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