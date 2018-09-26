Zengin ve ünlü kişilerin rağbet etmesiyle ün kazanan, "Meksika'nın cinayet başkenti" olarak tanımlanan Acapulco, son dönemde uyuşturucu çetelerinin kontrolüne girdi ve cinayetler arttı. Cinayet oranı 100 bin kişide 103'e çıktı.

Soruşturma kentte iki üst düzey polis yetkilisinin cinayetle suçlanmasından sonra başlatıldı. Meksika polis yetkilileri, Acapulco'daki soruşturmanın polis memurlarının mesleki eğitimlerinin yetersiz ve maaşlarının düşük olması nedeniyle çeteler tarafından hedef alınabileceği kaygısıyla başlatıldığını açıkladı.

Çetelerin polise kendilerine çalışması için para teklif ettiği ve bunu reddeden memurları öldürmekle tehdit ettiği belirtiliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Mart'ta yayımladığı turizm uyarısında Acapulco'nun bağlı olduğu Guerrero eyaleti, Suriye, Irak ve Afganistan'la aynı kategoride yer aldı.

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