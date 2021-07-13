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Meksika Devlet Başkanı Obrador: Küba'ya ilaç ve gıda desteğine hazırız

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Küba'nın ihtiyaç duyduğu aşı, ilaç ve gıdanın sağlanmasına destek olmaya hazır olduklarını bildirdi

Meksika Devlet Başkanı Obrador: Küba'ya ilaç ve gıda desteğine hazırız
Meksika'dan Küba'ya "İlaç ve gıda desteğine hazırız" mesajı
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AA

Ülkenin güneydoğu bölgesindeki Tabasco eyaletinde basın toplantısı düzenleyen Lopez Obrador, Küba'da hafta sonu hükümete karşı yapılan protesto gösterileri ve ada ülkesinde yaşanılan ekonomik krizle ilgili açıklamalarda bulundu.

Lopez Obrador, ülkeye aşı, ilaç ve gıda desteği teklifinde bulunarak, Küba'ya uygulanan mevcut ekonomik ambargonun ertelenmesini istedi.

"KÜBA HALKIYLA DAYANIŞMAMI İFADE EDİYORUM"

AA'nın aktardığı habere göre; ülkedeki protestoların barışçıl ve içinde şiddet olmadan çözülmesi gerektiğini savunan Lopez Obrador, "Küba bağımsız ve özgür bir ülke, dışarıdan herhangi yabancı bir güç müdahale etmemeli, Küba halkının kendi kaderini tayin hakkına saygı duyulmalı. Küba halkıyla dayanışmamı ifade ediyorum." ifadesini kullandı.

Lopez Obrador, dünyadan Küba'ya yardım edilmesi isteniyorsa, ekonomik ablukanın kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, "Beklemede kalacağız ve Küba'nın kardeş halkına yardım etmeye hazır olacağız. Küba hükümeti talep ederse, halka yardım sağlayacak, iletişim ve köprü kuracak bir imkanın aranmasını Dışişleri Bakanından isteyeceğim." şeklinde konuştu.

PROTESTOLAR

Nüfusu 11 milyonu aşan ada ülkesi Küba, 1 Ocak 1959'da kuruluşundan bu yana ilk kez başkent Havana ve adanın çeşitli bölgelerinde binlerce kişinin katıldığı yönetim karşıtı protestolara sahne oldu.

Küba Komünist Partisi (PCC) egemenliğinde yönetilen ülkede binlerce kişi, ekonomik problemler, gıda maddelerine erişim sorunu, elektrik kesintisi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği sıkıntılar nedeniyle sokaklara döküldü.

Gösteriler, başkent Havana'ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki San Antonio de los Banos bölgesinde başladı ve kısa sürede ülke geneline yayıldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ülke yönetimini hedef alan gösterilerde protestocuların "Diktatörlük yıkılsın, Özgürlük, Korkmuyoruz" gibi sloganlar attığı ve yer yer yağma ve şiddet olaylarının yaşandığı görüldü.

Gösterilerin ülkeyi etkisi altına almasının ardından Diaz-Canel, PCC yanlılarını, devrimi muhafaza etmek için sokaklara davet etmiş ve hükümet yanlısı gösteriler de düzenlenmişti.

Sosyal medyada, yaralıların olduğu ve ortadan kaybolmaların yaşandığı iddia edilirken, henüz bu konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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